Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование

Семью Гогилашвили охраняет Альфа. Фото: Украинская правда

Семье помощницы президента Марии Левченко и в то время заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили предоставлена ​​охрана спецслужбы.

В ноябре съемочная группа работала возле комплекса "Парковый", где проходило заседание президентской фракции "Слуга народа". В это время ко входу в комплекс подъехал автомобиль Chevrolet Suburban с номерами Службы безопасности Украины. В машине был сын Левченко и Гогилашвили, сообщает Bihus.Info.

"Судя из толщины дверцы и оконных рамок, автомобиль бронированный. Из автомобиля вышел мужчина, за ним – мальчик. Мальчик уехал из "Паркового" уже на другом авто – серий Mazda 3. Эта машина зарегистрирована на Марию Левченко – секретаршу президента Владимира Зеленского и супругу в то время действующего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили", – утверждают журналисты.

Номерной знак автомобиля, который привез парня в "Парковый", по информации СМИ, закреплен за автомобилем Volkswagen Transporter. Партия таковых в 2019 году поступила на баланс СБУ.

В мужчине, вышедшем из машины перед парнем, источники Bihus.Info в правоохранительных органах опознали сотрудника спецподразделения "Альфа" СБУ.

"В ответ на ваш запрос отмечаем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной, – сообщили в СБУ. – Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе", сообщили журналистам в Службе безопасности.

Альфа СБУ может предоставлять охрану участникам уголовного производства. Этим иногда пользуются как щелью чиновники, которым не предусмотрена госохрана. В таких случаях для получения охраны от одного из правоохранительных органов используется уголовное производство о якобы угрозе жизни. Помощницы президента и заместителю министра по должности госохраны не предусмотрены, напомнили в редакции.

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10 декабря в сети появилось видео, снятое на блок-посту в Донецкой области. Находившийся в машине Александр Гогилашвили не остановился сразу и грубо общался с полицейскими, в частности, потому, что они его не узнали. 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности. Жена Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. Сам Гогилашвили якобы владеет гражданством РФ.