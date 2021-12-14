Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование

 
Ексклюзивы
1/5
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 540
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
2 Просмотров: 558
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4356
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1539
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 738
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1791
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 324
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 9891
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4266
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 3141
Фото
Все фото
3
3
3
3
9
Шампанское почти за 3 тыс. грн и 100 г стейка за 1690 – &quot;слуги народа&quot; готовятся к новогоднему корпоративу
Шампанское почти за 3 тыс. грн и 100 г стейка за 1690 – "слуги народа" готовятся к новогоднему корпоративу
В Раде ставят телестудию. Занимается бывший продюсер каналов Медведчука
В Раде ставят телестудию. Занимается бывший продюсер каналов Медведчука
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Нардеп потолкался с охраной в Раде
Нардеп потолкался с охраной в Раде
&quot;В России бардак, если нам таких кротов поставляют&quot; - сети гудят о Гогилашвили
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
Видео
Все видео
Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование
Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование
Рада дала добро на военные учения с НАТО: что планируют
Рада дала добро на военные учения с НАТО: что планируют
Еще одна "слуга" перебежала к Разумкову
Еще одна "слуга" перебежала к Разумкову
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
Зеленский плюет на закон: журналисты показали ряд историй
Зеленский плюет на закон: журналисты показали ряд историй
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3546
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6192
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1494
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4590
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 963
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
14 декабря 2021
Просмотров: 261
Кар'єра
Пам'ятаю Валентину блакитноокою студенткою з довгою каштановою косою. Вчилася на курсі на рік старшому за мене. Вона робила університетську газету. ...
вторник, 14 декабря 2021 23:26

Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование

  Комментировать
Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование
Семью Гогилашвили охраняет Альфа. Фото: Украинская правда

Семье помощницы президента Марии Левченко и в то время заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили предоставлена ​​охрана спецслужбы.

В ноябре съемочная группа работала возле комплекса "Парковый", где проходило заседание президентской фракции "Слуга народа". В это время ко входу в комплекс подъехал автомобиль Chevrolet Suburban с номерами Службы безопасности Украины. В машине был сын Левченко и Гогилашвили, сообщает Bihus.Info.

"Судя из толщины дверцы и оконных рамок, автомобиль бронированный. Из автомобиля вышел мужчина, за ним – мальчик. Мальчик уехал из "Паркового" уже на другом авто – серий Mazda 3. Эта машина зарегистрирована на Марию Левченко – секретаршу президента Владимира Зеленского и супругу в то время действующего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили", – утверждают журналисты.

Номерной знак автомобиля, который привез парня в "Парковый", по информации СМИ, закреплен за автомобилем Volkswagen Transporter. Партия таковых в 2019 году поступила на баланс СБУ.

В мужчине, вышедшем из машины перед парнем, источники Bihus.Info в правоохранительных органах опознали сотрудника спецподразделения "Альфа" СБУ.

"В ответ на ваш запрос отмечаем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной, – сообщили в СБУ. – Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе", сообщили журналистам в Службе безопасности.

Альфа СБУ может предоставлять охрану участникам уголовного производства. Этим иногда пользуются как щелью чиновники, которым не предусмотрена госохрана. В таких случаях для получения охраны от одного из правоохранительных органов используется уголовное производство о якобы угрозе жизни. Помощницы президента и заместителю министра по должности госохраны не предусмотрены, напомнили в редакции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"

10 декабря в сети появилось видео, снятое на блок-посту в Донецкой области. Находившийся в машине Александр Гогилашвили не остановился сразу и грубо общался с полицейскими, в частности, потому, что они его не узнали.

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности.

Жена Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. Сам Гогилашвили якобы владеет гражданством РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Будет ли отставка? Владелец &quot;Дженоа&quot; оценил работу Шевченко
Будет ли отставка? Владелец "Дженоа" оценил работу Шевченко Просмотров: 30781
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 28566
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе 1 Просмотров: 14589
&quot;В России бардак, если нам таких кротов поставляют&quot; - сети гудят о Гогилашвили
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
9
 9 Просмотров: 9540
С сегодняшнего дня принимают заявки на &quot;Вовину тысячу&quot;: что нужно сделать
С сегодняшнего дня принимают заявки на "Вовину тысячу": что нужно сделать
 Просмотров: 8577
Политика
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП 3 Просмотров: 846
Мы можем пойти на компромисс с Россией, но его должен воспринять народ – Данилов
Мы можем пойти на компромисс с Россией, но его должен воспринять народ – Данилов 1 Просмотров: 765
От Тимошенко к Зеленскому: как раздавали "бонусные тысячи"
От Тимошенко к Зеленскому: как раздавали "бонусные тысячи" Просмотров: 396
Тищенко "звезда", Трухин - "бухгалтер" - Богдан рассказал о близких к Зеленскому "слугах"
Тищенко "звезда", Трухин - "бухгалтер" - Богдан рассказал о близких к Зеленскому "слугах" Просмотров: 864
Угроза вторжения России всегда остается - Данилов
Угроза вторжения России всегда остается - Данилов Просмотров: 135
Больше всего комментируют
9
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
7
Выплыло видео Гогилашвили с прокремлевским "Оплотом"
5
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
4
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
3
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП
Голосов: 9851
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть