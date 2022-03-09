"Семья гордится": Зеленский рассказал, почему не уехал из Украины

"Мы не сдадимся, мы не продадим нашу землю", – подчеркнул президент Украины. Фото: Офис президента

Семья президента Украины Владимира Зеленского поддерживает, что глава государства остается в Киеве. Об этом президент рассказал интервью Bild.

Дети президента говорят, что он должен остаться в Киеве, рассказал Зеленский.

"Они [семья] гордятся мной. Они гордятся тем, что мы украинцы. Они понимают, что я мог уже убежать или быть в безопасности. Но они меня понимают и поддерживают мое решение. Потому что это решение для нашей страны. Они хотят , чтобы Киев оставался сильным", – пояснил Зеленский.

Он отметил, что как люди, они, конечно, беспокоятся.

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"Худшее, что могло произойти, уже произошло. У нас война, Россия против Украины. Столько людей уже погибло. Страна разрушена. Что еще хуже может случиться с людьми, которые потеряли своих детей? Но мы верим в будущее. Мы не сдадимся, мы не продадим нашу землю", - подчеркнул президент Украины.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.