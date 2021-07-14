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среда, 14 июля 2021 11:26

Семенченко выпустили из СИЗО

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Семенченко выпустили из СИЗО
Семенченко отпустили под домашний арест. Фото: Facebook / Semyon Semenchenko

Бывшего нардепа Семена Семенченко отпустили под домашний арест. В суд попал по подозрению в создании частной военной компании.

Об изменении меры пресечения указали на официальной странице политика в Facebook.

Ранее Апелляционный суд Киева оставил под стражей Семенченко до 18 июля.

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Ему инкриминируют создание частной армии, а также террористический акт. По версии следствия, Семенченко и так называемый агент НАБУ Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

Семенченко выдал один из членов охранной фирмы Donbass Battalion corporation. Он добровольно вышел из формирования и сообщил о его существовании органам государственной власти. Речь идет о ветеране АТО Вадиме Боровике. Работал там с июля 2018-го по конец ноября 2019 года.

В январе 2021-го мужчина написал заявление на организацию. Выложил "известные ему обстоятельства создания и функционирования не предусмотренного законом вооруженного формирования".

Сначала ему объявили подозрение в участии в незаконном вооруженном формировании, но за сотрудничество со следствием суд освободил его от ответственности.

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