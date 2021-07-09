Семенченко инкриминируют хранение оружия. Фото: nv.ua

Бывшему нардепу Семену Семенченко объявили новое подозрение в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщил адвокат Семенченко Владислав Добош.

Защита говорит, что подозрение базируется на показаниях, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.

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"В апреле 2020 года Семенченко якобы отдал указание бывшему военнослужащему Вадиму Боровику перевезти оружие в тренировочную базу так называемого незаконного военного формирования в селе Сувид. Для этого Семенченко якобы дал Боровику деньги", - говорится в тексте подозрения.

В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие поскольку находился в подчинении Семенченко. Весь ход операции якобы лично контролировал Семенченко.

После того, как оружие перевезли, бывший командир батальона якобы дал Боровику $100 для приобретения упаковочного материала, чтобы спрятать оружие.

Тот купил две бочки, в которые и сложил оружие. После этого Боровик вместе с другими установленными фигурантами дела, Беспальчуком и Еговоровым, якобы закопали бочки на территории базы.

Боровик рассказал следствию, что уже в декабре 2020 года оружие из двух схронов перепрятал Беспальчук, закопав его в лесу по дороге на село Сувид. Там и нашли оружие правоохранители.

В подозрении также указывается где, когда именно и за сколько Семенченко купил оружие и как оно у него появилось.

В ночь на 13 июля 2019-го неизвестный обстрелял из гранатомета фасад здания телеканала "112 Украина" в Киеве. Его связывают пророссийским политиком Виктором Медведчуком. 14 мая 2021 Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему народному депутату Семену Семенченко за обстрел здания телеканала "112 Украина".