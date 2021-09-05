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воскресенье, 05 сентября 2021 11:16

Семь лет Минским соглашениям. США обратились к России

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Семь лет Минским соглашениям. США обратились к России
Заявление сделали в годовщину Минских договоренностей. Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки в седьмую годовщину подписания минских договоренностей между Украиной и Россией обратились к властям РФ.

В заявлении США говорится, что Россия должна выполнить свои обязательства и освободить незаконно пленных, сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве.

Также от РФ требуют разрешить миссии ОБСЕ проводить наблюдения на российско-украинской границе.

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"Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начавшегося ней на востоке Украины", - пишут в посольстве.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Минский протокол подписали в сентябре 2014 года - соглашение о перемирии и урегулировании конфликта на Донбассе. Также позже заствердилы план выполнения договоренностей.

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