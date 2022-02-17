Секретарь СНБО заявил, что Россия не готова к полномасштабному вторжению

Данилов прокомментировал российское вторжение. Фото: Украинская правда

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что не видит на сегодняшний день признаков того, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

"Если речь идет о полномасштабной операции в отношении нашей страны – мы такого не видим. Что мы сегодня видим? Мы видим провокации со стороны РФ, которые они совершали постоянно, но сегодня это была дерзкая и массированная провокация", – рассказал Данилов в эфире общественно- политического ток-шоу "Право на власть".

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"Начиная с 30 октября прошлого года, мы начали получать информацию от разведсообщества о тех процессах, которые есть на сегодняшний день. Я не могу подтвердить, что все у нас совпадало на 100% с нашими партнерами, но тем не менее, большинство информации подтверждалось, мы делали ответные шаги и не сидели, сложа руки", – сказал Данилов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что имеющаяся у Соединенных Штатов Америки информация четко показывает, что силы России на суше и в море готовы к нападению.