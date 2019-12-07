Секретарь СНБО: Путин – не голубь мира. На любой случай имеем варианты

Данилов имеет оптимизм относительно "нормандской встречи". Фото: rnbo.gov.ua

Украина имеет пять сценариев для Донбасса и выберет один из них по результатам переговоров в "нормандском формате".

Об этом после закрытого заседания СНБО сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

Его спросили о позиции президента Владимира Зеленского в случае, если Владимир Путин будет давить.

"Они давят постоянно. Вариант, что Путин - голубь мира, - это нечто фантастическое. Но нам очень хотелось бы, чтобы это произошло. Как будет, узнаем 9 декабря.

Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если договоримся частично. У нас есть пять вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, специализированные органы готовы к любому сценарию", - сказал Данилов.

Он отметил, что "оптимизм есть".

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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". Последняя совместная встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина. После этого общения лидеров "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.