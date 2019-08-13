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вторник, 13 августа 2019 13:03

Секретарь СНБО назвал Медведчука угрозой в парламенте

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Секретарь СНБО назвал Медведчука угрозой в парламенте
"Да, это угроза", - Данилюк. ФОТО: Пресс-служба Медведчука

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назвал будущего нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука угрозой в парламенте.

"Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза", - сказал он в интервью BBC.

Впрочем, отметил, что его избрали депутатом Рады на выборах.

"Украина - демократическое государство, поэтому надо уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте", - сказал Данилюк.

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Партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила второй результат на парламентских выборах, проведя по списку 37 своих депутатов. Вместе с мажоритарщиками она получила 43 места в Верховной Раде 9-го созыва.

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