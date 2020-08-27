Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"

Фото: Сергей Старостенко.

Украине за предыдущие 29 лет навредило то, что не защищали достаточно украинский язык. Об этом Gazeta.ua сказала журналистка, автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

"Не защищали достаточно украинский язык. Если бы этот вопрос решили в 1990-е, то сейчас мы даже его не касались бы. Это нонсенс, когда продавливают с какими-то сверхусилиями закон о защите статуса национального языка через 28 лет после Независимости. Сейчас его защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет, чтобы доминировало российское.

Нам надо было сразу отказаться от этого паттерна с русским языком, культурой, этими всеми киркоровыми, глюкозами. Да оставьте его себе и сами хавайте", - говорит Татьяна Мыкытенко.

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"Слышать: какая разница. В отеле на рецепции девушка говорила по-русски. Мы попросили общаться на украинском, потому что мы все украинцы и хотим иметь право в Украине не понимать русский и не пользоваться ем в быту. Почему это приходится объяснять. Официанты всегда переходят на украинский. Сначала говорят, что им трудно, а потом слышать, что этот человек говорит на украинском в быту. В Железном Порту украиноязычные украинцы заходят в кафе, а украиноязычные официанты их встречают на русском и все - те заказывают капучино на русском. Вы серьезно? Ты отказываешься от языка и идентичности сразу, чтобы заказать чашку кофе? Люди не осознают низости и дна игры, которая происходит. Ради чего?", - говорит Татьяна Мыкытенко.

Больше читайте в интервью с Татьяной Мыкытенко на Gazeta.ua.

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. Закон предусматривает штрафы за нарушения, однако нормы об административной ответственности начнут действовать через 2 года. Украинским языком должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы. Доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и фильмов на телевидении и радио. Сфера обслуживания должна работать на украинском языке. По Конституции государственным языком в Украине является украинский язык.