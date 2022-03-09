"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович пригрозил оккупантам.

Видео с обращением к российским террористам опубликовали в Telegram.

"До удара по роддому Мариуполя это были еще цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", - сказал Арестович.

Такому обращению предшествовал страшный авиаудар по роддому в Мариуполе. В результате удара пострадали 17 человек. Среди них роженицы и персонал. В настоящее время точное количество потерпевших устанавливается.

Фото: dn.npu.gov.ua

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Мариуполь находится в осаде от 1 марта. Город – на грани гуманитарной катастрофы. Люди сидят в подвалах без еды, воды. В городе отсутствуют коммуникации. Украинские власти несколько раз обращались к оккупантам с просьбой организовать зеленый коридор, чтобы вывезти людей. Но россияне постоянно срывают уговоры.

Следователи открыли уголовное производство против оккупантов. Дело расследуется как нарушение законов и обычаев войны.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо. Немедленно остановите убийства. Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность" , - Зеленский в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной.