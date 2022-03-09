Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность - Зеленский после авиаудара по Мариуполю требует закрыть небо

Российские оккупанты совершили авиаудар по больнице и роддому в Мариуполе, где находились матери с детьми. Число погибших и пострадавших устанавливается.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо. Немедленно остановите убийства. Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность" , - Зеленский в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной.

Автор: https://t.me/smolii_ukraine Мариуполь. Оккупанты нанесли авиаудар по роддому

Автор: https://t.me/smolii_ukraine Мариуполь. Оккупанты нанесли авиаудар по роддому ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Если нас обменяют, то расстреляют свои" – оккупанты просят убежища в Украине

Еще один удар пришелся поблизости в центре города. Полицейские документируют последствия бомбежки. Взрывотехники собирают вещдоки для Международного суда ООН.

Российские оккупанты нанесли артудар по роддому номер 2 в Мариуполе. Об этом сообщил бывший первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. "Только 10 минут назад российские оккупанты нанесли артудар по роддому #2 в Мариуполе. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин. С@ки, россияне, вы будете гореть в аду!", - сообщил Аброськин. Информация о пострадавших уточняется, сообщает Мариупольский горсовет.