"Сейчас очень много аферистов" — Зеленский обратился к украинцам

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 531
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 603
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2925
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1287
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 801
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1935
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1656
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5635
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 954
Фото
Все фото
3
7
16
7
10
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
&quot;Призываю всех помолиться за Украину&quot; - Порошенко в Зарванице
"Призываю всех помолиться за Украину" - Порошенко в Зарванице
Нардеп Денисенко заявил, что снятый с участия в выборах Куницкий снова попался на лжи
Нардеп Денисенко заявил, что снятый с участия в выборах Куницкий снова попался на лжи
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Видео
Все видео
"Сейчас очень много аферистов" — Зеленский обратился к украинцам
"Сейчас очень много аферистов" — Зеленский обратился к украинцам
Выложили видео купания Зеленского в Черном море во время рабочего визита в Одессу
Выложили видео купания Зеленского в Черном море во время рабочего визита в Одессу
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Парубий закрыл последнее заседание 10-й сессии Рады
Парубий закрыл последнее заседание 10-й сессии Рады
Сегодня последнее заседание Верховной Рады VIII созыва - онлайн
Сегодня последнее заседание Верховной Рады VIII созыва - онлайн
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 531
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1611
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 801
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 567
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2556
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 702
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 09:47

"Сейчас очень много аферистов" — Зеленский обратился к украинцам

  Комментировать
&quot;Сейчас очень много аферистов&quot; — Зеленский обратился к украинцам
Президент обратился к украинцам с призывом не головать за партии-клоны ФОТО: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский записал утреннее обращение к украинцам. В нем президент просит голосовать не за "аферистов" с названием партии, к которой он "очень хорошо относится", а именно за политическую партию.

Видео Зеленский разместил в Facebook.
Президент не произнес название партии, впрочем, очевидно, что речь идет о "Слуге народа", от которой он шел на президентские выборы.

"Я не могу называть эту партию, потому что это уже будет агитация. Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков: посмотрите..., должен быть именно указано (в бюллетене. - Gazeta.ua): "политическая парти ", а затем название партии", - сказал Зеленский на рулем автомобиля Tesla.

По его словам, партия "всех победит" и позволит сделать "нормальный парламент і правительство профессионалов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" требует разоблачить кандидатов-клонов

По последнему опросу Центра Разумкова, "Слугу народа" на парламентских выборах готовы поддержать 41,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.Второй идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" кума Путина Виктора Медведчука - 12,5%, далее "Голос" Святослава Вакарчука - 8,8%, "Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко - 8,3% и "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 7%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Сейчас очень много аферистов" — Зеленский обратился к украинцам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

В Польше уничтожили православные храмы

Дети на берегу реки нашли клад

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 41578
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 40479
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 19864
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 3 Просмотров: 17802
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
8
 Просмотров: 12342
Политика
Без решения СБУ вещание пророссийских каналов будет продолжаться - Турчинов
Без решения СБУ вещание пророссийских каналов будет продолжаться - Турчинов Просмотров: 135
Против кандидата Мухи применили "черные" технологии
Против кандидата Мухи применили "черные" технологии Просмотров: 54
Шахтеры собираются к Зеленскому из-за угольных долгов
Шахтеры собираются к Зеленскому из-за угольных долгов Просмотров: 99
Украина выплатит Коломойскому $ 12,5 млн
Украина выплатит Коломойскому $ 12,5 млн Просмотров: 567
Кузьмин идет в нардепы: Верховный суд окончательно восстановил регистрацию
Кузьмин идет в нардепы: Верховный суд окончательно восстановил регистрацию 1 Просмотров: 738
Больше всего комментируют
12
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
7
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
6
Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов
3
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
3
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
Голосов: 6528
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua