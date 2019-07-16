"Сейчас очень много аферистов" — Зеленский обратился к украинцам

Президент обратился к украинцам с призывом не головать за партии-клоны ФОТО: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский записал утреннее обращение к украинцам. В нем президент просит голосовать не за "аферистов" с названием партии, к которой он "очень хорошо относится", а именно за политическую партию.

Видео Зеленский разместил в Facebook.

Президент не произнес название партии, впрочем, очевидно, что речь идет о "Слуге народа", от которой он шел на президентские выборы.

"Я не могу называть эту партию, потому что это уже будет агитация. Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков: посмотрите..., должен быть именно указано (в бюллетене. - Gazeta.ua): "политическая парти ", а затем название партии", - сказал Зеленский на рулем автомобиля Tesla.

По его словам, партия "всех победит" и позволит сделать "нормальный парламент і правительство профессионалов".

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По последнему опросу Центра Разумкова, "Слугу народа" на парламентских выборах готовы поддержать 41,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.Второй идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" кума Путина Виктора Медведчука - 12,5%, далее "Голос" Святослава Вакарчука - 8,8%, "Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко - 8,3% и "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 7%.