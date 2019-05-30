Сегодня Рада рассмотрит отставку Владимира Гройсмана

Вместе с Гройсманом в отставку уйдет все правительство. Фото: "Цензор"

Проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана сегодня рассмотрит Верховная Рада.

Об этом говорится в повестке дня заседания ВР.

Гройсман передал заявление об увольнении на рассмотрение Раде 22 мая. Проект постановления №10341 "Об отставке премьер-министра Украины Гройсман" депутаты рассмотрят 14 вопросом.

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После отставки премьер-министра в отставку уйдет все правительство. После этого Рада должна сформировать новый состав правительства. До начала его работы полномочия будет выполнять прежний состав Кабмина.

Фракция "Блока Петра Порошенко" вряд ли поддержит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сказал народный депутат от БПП Вадим Денисенко в кулуарах Верховной Рады.