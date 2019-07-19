Сегодня - последний день предвыборной агитации

Агитация заканчивается в пятницу. Фото: Детектор медиа

В пятницу заканчивается предвыборная агитация кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​голосования, говорится в статье 70 закона "О выборах народных депутатов Украины".

В субботу, 20 июля, агитация запрещена. Неформально последний день перед днем ​​голосования называют "днем тишины".

В это же время запрещаются проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетов) от имени партий и кандидатов, а также публичные объявления о поддержке партией или отдельными кандидатами в депутаты проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или других публичных мероприятий.

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Кроме того, в течение последних двух дней перед днем ​​голосования, то есть 19 и 20 июля, запрещается обнародование результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами.

Президент Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 2700 кандидатов, баллотирующихся в ВР по спискам 22 партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и более 3200 кандидатов в одномандатных избирательных округах.