Сегодня будут первые назначения Зеленского

По информации СМИ, Андрей Богдан возглавит АП. Фото: tsn.ua

Сегодня, 21 мая, президент Владимир Зеленский может подписать свой первый указ о назначении.

Об этом заявил его советник по юридическим вопросам Андрей Богдан после консультаций президента с руководителями депутатских фракций.

"Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером", - сказал Богдан.

На вопрос, возглавит ли он Администрацию президента, ответил: "Такое решение на данный момент не принято".

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20 мая президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.