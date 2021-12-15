Седьмая страна ЕС поддержала евроинтеграцию Украины

Премьер-министр Словении и президент Украины подписали декларацию в Брюсселе. Фото: @ZelenskyyUa

Словения подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в среду. Он находится в Брюсселе на саммите "Восточного партнерства".

"Словения стала седьмой страной, подписавшей декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Спасибо, Янез Янша (премьер-министр Словении. - Gazeta.ua) за твердую поддержку Украины и важную помощь в имплементации реформ", - написал Зеленский в Twitter.

Словения сейчас председательствует в Совете ЕС.

В документе сказано о прогрессе, достигнутом Украиной в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, настроении на продолжение реформ.

Также стороны обсудили инвестиционные проекты.

Ранее вступление Украины в ЕС поддержали Латвия, Литва, Эстония, Польша, Хорватия и Словакия.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

В октябре Украина получила от ЕС €600 млн второго транша макрофинансовой помощи. ЕС расширит санкции против РФ, если та начнет новый виток агрессии против Украины, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.