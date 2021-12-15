Седьмая страна ЕС поддержала евроинтеграцию Украины

Словения подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в среду. Он находится в Брюсселе на саммите "Восточного партнерства".
"Словения стала седьмой страной, подписавшей декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.
Спасибо, Янез Янша (премьер-министр Словении. - Gazeta.ua) за твердую поддержку Украины и важную помощь в имплементации реформ", - написал Зеленский в Twitter.
Словения сейчас председательствует в Совете ЕС.
В документе сказано о прогрессе, достигнутом Украиной в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, настроении на продолжение реформ.
Также стороны обсудили инвестиционные проекты.
Ранее вступление Украины в ЕС поддержали Латвия, Литва, Эстония, Польша, Хорватия и Словакия.
Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.
В октябре Украина получила от ЕС €600 млн второго транша макрофинансовой помощи.
ЕС расширит санкции против РФ, если та начнет новый виток агрессии против Украины, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
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