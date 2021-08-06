СБУ заблокировала автобус Нацкорпуса, который ехал в Киев

Около 150 членов "Национального корпуса" собрались под стенами Шевченковского суда. Фото: "Суспильне"

В ночь на 6 августа автобусы Нацкорпуса, которые ехали из Харькова в Киев на суд над задержанными активистами, в течение четырех часов заблокировали бойцы СБУ. Об этом сообщили в штабе областной организации "Национального корпуса", пишет "Укринформ".

"В 01:30 в Валках два автобуса с активистами, ехавшими в Киев на суд над задержанными вчера в Харькове членами организации, заблокировали вооруженные бойцы СБУ. Проверка документов продолжалась четыре часа, затем автобусы поехали дальше", - отметили в штабе.

В пресс-службе СБУ в Харьковской области ситуацию смогут прокомментировать в 14:00 после изучения всех обстоятельств. В ведомстве отметили, что "есть официальная информация, что 5-6 августа координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области проводит плановые антитеррористические учения на территории Харьковской области".

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Около 150 членов "Национального корпуса" собрались под стенами Шевченковского суда, который должен избирать меру пресечения семи задержанным участникам организации. Их подозревают в вымогательстве и участии в преступной организации, сообщает "Суспильне". За безопасностью у суда пока следят 150 правоохранителей. Заседание должно начаться в 12:00, однако по состоянию на 11:20 подозреваемых в суд не доставили. Адвокатов в зал также не пускают.

5 августа по подозрению в вымогательстве, противодействии законной хозяйственной деятельности, создании и участии в преступной организации в Харьковской области задержали семерых человек, включая вероятных организаторов. Среди фигурантов есть правоохранители и участники боевых действий. По данным правоохранителей, в схеме участвовали около 50 человек. В Нацкорпусе обыски в харьковской ячейке организации назвали "политическим преследованием".