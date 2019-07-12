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пятница, 12 июля 2019 14:06

СБУ развернула Савченко, которая ехала агитировать к боевикам

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СБУ развернула Савченко, которая ехала агитировать к боевикам
Савченко баллотируется в ВР по 51 округе. Фото: vesti-ukr.com

СБУ не позволила нардепу Надежды Савченко проводить агитационный тур на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.

"Как и ожидал здравый смысл, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклонницы сюрреализма и террористов", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Савченко и ее сестра будут баллотироваться в Раду в прифронтовых округах

Савченко баллотироваться в Верховную Раду в 51-м одномандатном избирательном округе. Он расположен в прифронтовых Зайцево и Майорске.

Народный депутат Надежда Савченко планирует агитировать на оккупированной части Донбасса. Пояснила, что жители той территории такие же граждане Украины, которые имеют конституционное право проголосовать. Поэтому она планирует поехать в оккупированную Горловку для встречи с избирателями.

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