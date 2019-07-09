Савченко будет агитировать на оккупированной территории

Народный депутат Надежда Савченко планирует агитировать на оккупированной части Донбасса.
Савченко баллотируется в Раду в округе №51, большая часть которого приходится на оккупированную территорию, пишет Громадське.
Депутат пояснила, что жители той территории такие же граждане Украины, которые имеют конституционное право проголосовать. Поэтому она планирует поехать в оккупированную Горловку для встречи с избирателями.
Савченко уже оформила пропуск в штабе операции Объединенных сил, а также подала документы на получение пропуска от Службы безопасности - она рассчитывает получить его в ближайшее время.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Савченко и ее сестра будут баллотироваться в Раду в прифронтовых округах
Напомним, на этом же округе автобус партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Медведчука-Бойко бесплатно подвозит жителей оккупированной территории, чтобы они изменили место голосования и приняли участие в досрочных выборах в Раду.
Комментарии