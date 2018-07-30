СБУ расследует махинации Труханова с землей

В действиях городского головы Геннадия Труханова будут искать признаки государственной измены. Фото: Антикор

Следователи СБУ расследуют законность выделения Одесским горсоветом и городским главой Геннадием Трухановым земельных участков под застройку на территории военного аэродрома "Школьный". Об этом в Facebook сообщил общественный деятель Артем Карташов.

Решение вынес Шевченковский райсуд Киева под председательством судьи Евгения Мартынова. В действиях городского головы Геннадия Труханова и отдельных частных структур будут искать признаки государственной измены.

"Шевченковский райсуд Киева обязал ГСУ СБУ открыть уголовное производство за попытки уничтожения аэродрома "Одесса-Школьный" путем изъятия около 90 гектаров его территории для дальнейшей застройки и захвата части территории аэродрома в октябре 2017 года.

С марта 2017 городскими властями реализована схема вывода из государственной в коммунальную собственность около 90 гектаров единственного действующего в Одесской области аэродрома "Одесса-Школьный". Земли, на которых расположен военный аэродром. Земельные участки переданы КП "Городское капитальное строительство", "Горзелентрест" и "Горэлектротранс" под многоквартирный жилой и общественную застройку.

4 октября 2017 городской совет принял решение о разработке детального плана территории по проекту которого усматривается, что значительная часть территории аэродрома должно быть отведена под застройку, что сделает невозможным его дальнейшее функционирование. Инвесторами ДПТ выступают близкие к мэру ООО "Югтранс-терминал" и БК "Строение".

На территории аэродрома ремонтировали российскую технику.

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"29 октября 2017 группа титушок в интересах ООО" Югтранс-терминал "и при содействии ГУ ЧП в Одесской области сносит забор территории аэродрома и захватывает его часть, где начинает строительство детско-спортивного комплекса, не прекращено и по сегодняшний день.

Параллельно с этим на территории непризнанной ПМР оперативная группа войск РФ завершает восстановление военного аэродрома, который способен принимать все виды самолетов.

На сегодня, РФ завершила восстановление военного аэродрома на территории ПМР, в то время как единственный действующий на территории Одесской области аэродром "Одесса-Школьный" находится на грани уничтожения руками Геннадия Труханова и подконтрольной ему местной совета ".

В середине июля мэр Одессы Геннадий Труханов подал иск в Европейский суд по правам человека, считая, что при задержании правоохранители нарушили его права.