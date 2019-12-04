СБУ пришла с обыском в офис Медведчука

Обыск проходит по адресу, где зарегистрирована организация Медведчука "Украинский выбор". Фото: 1news.com.ua

Правоохранители проводят обыск здания, где находится офис лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ринат Кузьмин.

Обыски проходят по адресу ул. Большая Васильковская, 23-б. Здесь зарегистрирована организация Медведчука "Украинский выбор".

"По этому адресу находится офис лидера политсовета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Меня не пустили. Дверь открыли вооруженные автоматами люди с надписями "СБУ" на груди. Похоже, они проводят какие-то следственные действия. В этом здании находятся офисы народных депутатов. Проведение обысков у депутатов, в их приемных является преступлением", - обьявил Кузьмин.

Он пригрозил СБУ "привлечением к уголовной ответственности всех причастных".

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Партия кума Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила второй результат на парламентских выборах, проведя по списку 37 своих депутатов. Вместе с мажоритарщиками она получила 43 места в Верховной Раде 9-го созыва.