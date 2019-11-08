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пятница, 08 ноября 2019 16:15

СБУ обыскивает офис, связанный с нардепом

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СБУ обыскивает офис, связанный с нардепом
Правоохранители пришли с обысками по делу хищений бюджетных средств.

Служба безопасности Украины пришла с обысками в офис, который связывают с нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром.

Обыски проходят в одном из офисов в бизнес-центре "Парус" в Киеве, пишет УНІАН.

Речь идет о деле присвоения чиновниками КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий 800 млн грн бюджетных средств в ходе реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги".

По сообщению СМИ, в указанной схеме хищения подозревают Столара.

Сейчас в столице происходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте.

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