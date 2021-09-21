СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны

Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы о начале Второй мировой войны.

На основании этих данных украинские и польские архивисты презентовали новую книгу о первых месяцах Второй мировой войны. В частности, как советская власть "зачищала" Западную Украину от так называемых "враждебных элементов", передает пресс-служба ведомства.

Презентация книги прошла в Варшаве и ознаменовала 25-летие сотрудничества ученых обеих стран над совместной документальной серией "Польша и Украина в тридцатых-сороковых годах ХХ века. Неизвестные документы из архивов специальных служб".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой

В издании впервые публикуются неизвестные ранее документы. В частности о репрессиях против государственных деятелей, военнослужащих, сотрудников специальных и правоохранительных органов Второй Речи Посполитой, совершенных органами НКВД в западных областях Украины, оккупированных советской властью осенью 1939 года.

"Наш совместный проект является уникальным не только для Польши и Украины, но и для всей Европы. Несмотря на то, что в фокусе нашей работы находились сложные вопросы XX века, нам удалось опубликовать 10 томов архивных документов. Еще большее значение проекту придает тот факт, что это архивные документы бывших коммунистических спецслужб", - сказал директор Отраслевого госархива СБУ Андрей Когут.

Историки разгромили статью Владимира Путина о Второй мировой. В ней российский президент перекладывает ответственность за начало Второй мировой войны на страны Запада и на Польшу, не обходит вниманием и украинцев.