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СБУ нейтрализовала ячейку "Патриотов - За жизнь" Кивы

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СБУ нейтрализовала ячейку &quot;Патриотов - За жизнь&quot; Кивы
Лидеру группировки объявили подозрение, отметили в пресс-службе СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала "силовой центр" пророссийского общественного объединения "Патриоты - За жизнь", которое контролирует народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в СБУ.

Организация расшатывала общественно-политическую ситуацию в восточных регионах Украины, сообщили в пресс-службе СБУ. Собеседник издания отметил, что это организация "Патриоты - За жизнь", которую контролирует Кива. Под ее прикрытием якобы работали преступники.

Лидеру группировки объявили подозрение, отметили в пресс-службе СБУ. В марте 2021 года лидер группы совместно с активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки.

"Во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске заблокировали деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологическом основе", - говорится в сообщении.

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В ходе процессуальных действий по месту жительства злоумышленников и в офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили:

- холодное оружие;

- инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;

- крупную партию конопли и оборудование для ее выращивания.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский написал отзыв на диссертацию депутата от ОПЗЖ Ильи Киви. В нем отметил положительные моменты диссертации.

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