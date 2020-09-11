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пятница, 11 сентября 2020 16:31

СБУ не открывает дело против Деркача, зато возбудило еще 15 дел против Порошенко - адвокат Илья Новиков

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  Адвокат Илья Новиков: "Есть четкие доказательства координации преследования против Петра Порошенко между Офисом президента, ГБР, Офисом генпрокурора и людьми из команды Портнова"
Адвокат Илья Новиков: "Есть четкие доказательства координации преследования против Петра Порошенко между Офисом президента, ГБР, Офисом генпрокурора и людьми из команды Портнова"

Служба безопасности Украины не расследует деятельность нардепа Деркача, которого в США официально считают агентом России. Зато против Петра Порошенко возбудили 15 новых бессмысленных дел.

Об этом заявил на брифинге адвокат пятого президента Порошенко Илья Новиков.

Он отметил, что все предыдущие фейковые производства против Порошенко зашли в тупик, и теперь по команде из Офиса президента силовики наплодили новые производства.

"Наиболее примечательное в последний активности СБУ - это не то, что заведены новые 15 дел в отношении Порошенко - мы к этому уже привыкли. Как то, что не возбуждено ни одного уголовного производства против депутата Деркача. При том, что и Государственный Департамент, и Министерство финансов США Деркача четко, и я бы даже сказал, в несвойственной им четкой манере высказались о том, что они считают этого человека активным сотрудником российских спецслужб. На этом фоне особенно заметно, что СБУ эта ситуация не интересует", - отметил Новиков.

"Американские спецслужбы, американские дипломаты считают, что СБУ также в курсе этой ситуации. И тот факт, что в отношении Деркача, судя по всему, по крайней мере нам об этом не известно, не происходит любой проверочных или следственных мероприятий, маркирует позицию руководства Украины, которая, конечно же, не может идти на пользу отношениям Украины и США", - отмечает Новиков.

Адвокат отметил, что есть четкие доказательства координации преследования против Петра Порошенко между Офисом президента, ГБР, Офисом генпрокурора и людьми из команды Портнова.

"То, что было изложено относительно очень четких линий, которые прослеживаются в деятельности, которая координируется, мы в этом уверены - ГБР, СБУ, Офиса Генпрокурора и конкретно Печерского суда. За последний год у нас было много возможностей убедиться, что эти связи действительно существуют", - отмечает Новиков.

"Мы видим, что единственное решение, которое было принято по итогам того стыда, который мы наблюдали в июне-июле этого года при попытке избрать меру пресечения Порошенко, которая известно чем закончилась, закончилось диким скандалом. Единственное решение, которое было принято - это кадровое решение. Судя по тому что нам известно, сейчас господин Татаров выполняет тот функционал, который до него выполнял в Офисе президента господин Смирнов. Мы считаем, что Татаров через свои связи как с Андреем Портновым, так судя по всему и с Игорем Коломойским, сейчас занимает ключевую позицию в Офисе президента Зеленского. И именно его работа маркирует эту координацию между тремя силами, которые участвуют в этих процессах, направляют их", - считает Новиков.

Адвокат Игорь Головань в свою очередь отметил, что большинство из новых дел против Порошенко почему-то открыло Полтавское управление СБУ. Головань также намекнул, что за львиной частью новых сфабрикованных производств стоят интересы бывших владельцев ПриватБанка.

"Намного больше года идет кампания по политическим преследованиям лидера оппозиции Петра Порошенко. Еще в мае прошлого года начали фабриковаться разного рода уголовные производства, о которых мы в свое время говорили, что они абсолютно пустые, что там никаких нет правонарушений, что единственной целью являются политические преследования и содействие и работа в интересах государства-агрессора. Все эти производства, как мы и говорили, оказались фейком. Абсолютно все эти производства фактически зашли в тупик, и поэтому теперь власть, заказчики этих политических преследований не видят другого выхода из этой ситуации - единственный выход фабриковать новые", - говорит Головань.

"Еще 4 сентября появилось ни много ни мало - 15 новых производств, направленных фактически против лидера политической силы оппозиционной пятого президента Украины Петра Порошенко. Понятно, что эти 15 производств такие же пустые, как и десятки, которые были сфабрикованы к этому времени, но тот факт, что власть не остановилась, тот факт, что власть продолжает движение на политические преследования, сам факт начала так называемого расследования этих уголовных производств, он, по нашему мнению очень яркий. Обратил бы внимание на то, что в фабулах этих производств очень много говорится о банковской системе. Теперь уже очень ярко мы видим еще одного бенефициара этой деятельности - это очень похоже на прежних владельцев "ПриватБанка" по вопросам, связанным с его национализацией", - говорит адвокат Головань.

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