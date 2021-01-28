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четверг, 28 января 2021 17:29

СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт

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СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ лишат возможности влияния на бизнес. Фото: oilpoint

Службу безопасности Украины полностью лишат функций экономического контроля. Но только в том случае, если реформу доведут до конца, говорит юрист Украинского института будущего Александр Чебаненко.

"Наконец сегодня Верховная Рада приняла законопроект №3087-д, которым предусмотрено создание Бюро экономической безопасности. Таким образом в СБУ и еще нескольких структур забирают экономику и борьбу с коррупцией. За это боролись 5 лет. Бюро должно быть подконтрольным Кабмину и Верховной Раде, но от всех остальных структур независимое. Были идеи о предоставлении ему и функций силового органа, но с ограничениями, чтобы это сводилось к сервису, а не давления на бизнес. Также в первом чтении приняли реформу СБУ 3196-д. В законе разграничены контрразведывательной и оперативно розыскной деятельности СБУ. Расширили возможности спецслужбы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Предусмотрена и ликвидация специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Ограничивают правоохранительную функцию Службы безопасности Украины. Постепенно, к 2024 году, функцию досудебного расследования от СБУ передадут в государственного бюро расследований", - рассказал Чебаненко.

Важно видеть финальный текст законов: "Были прецеденты, когда вносили изменения, которые даже не были проголосованы".

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Нужна общая реформа СБУ, которая должна предусматривать также лишение следствия. Спецслужба должна бороться с терроризмом, заниматься контрразведкой, охранять суверенитет и территориальную целостность Украины, уточняют в Центре противодействия коррупции.

"Это важное решение, которое еще надо имплементировать. Но уже сейчас оно демонстрирует наконец волю лишить СБУ несвойственных функций. Мы уверены, что в СБУ будут затягивать создание бюро и пробовать откатить эти изменения. Как иначе, если в ведомстве сегодня готовы убивать друг друга за влияние на этот функционал и подразделения", - объяснила Елена Щербань из Центра противодействия коррупции.

Верховна Рада схвалила створення Бюро економічної безпеки - єдиного правоохоронного органу, який займатиметься кримінальними порушенням у сфері економіки.

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28
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