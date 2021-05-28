Сближение России и Беларуси угрожает национальной безопасности Украины - МИД

В МИД отреагировали на сближение России и Беларуси. Фото: Украинская правда

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе национальной безопасности Украины из-за сближения Беларуси с Россией.

"Безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией - это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на власть".

Власти Украины должны учитывать эту угрозу при принятии своих решений.

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Россия приостановила выдачу разрешений на полеты авиакомпаниям, которые обходят воздушное пространство Беларуси. Пассажиров рейсов французской авиакомпании займет российский перевозчик "Аэрофлот".