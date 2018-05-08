Савченко просится в Раду

Подозреваемая в терроризме народный депутат Надежда Савченко просится в Верховную Раду. Фото: УНІАН

Народный депутат Надежда Савченко, обвиненная в подготовке терактов, требует от генерального прокурора Юрия Луценко, председателя Службы безопасности Василия Грицака и председателя Верховной Рады Андрея Парубия обеспечить ей присутствие на заседаниях парламента.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа, пишет "Українська правда"

В пресс-службе отмечают, что будучи действующим народным депутатом, Савченко должна посещать заседания Верховной Рады, проводить встречи с избирателями, отчитываться в СМИ и исполнять другие возложенные на него обязанности в соответствии с законодательством.

В частности, Савченко требует обеспечить ей условия исполнения возложенных на нее обязанностей депутата, а именно - проведение рабочих встреч с помощниками-консультантами, обеспечение гражданам свободного доступа к ней и возможности общаться со СМИ.

Савченко сидит в изоляторе СБУ.

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15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет". Савченко подтвердила такие заявления, однако отметила, что делала их, чтобы власть почувствовала страх.