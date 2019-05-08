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среда, 08 мая 2019 14:56

Савченко предложила Зеленскому свои услуги

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Савченко предложила Зеленскому свои услуги
Савченко больше года провела в СИЗО по подозрению в подготовке теракта. Фото: УНИАН

Подозреваемая в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко не против возглавить Министерство иностранных дел или Министерство обороны при президенте Владимире Зеленском.

Об этом политик сказала в эфире телеканала "112 Украина".

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - сказала она.

"Я имела беседы с некоторыми людьми, которые работают или касаются штаба. У нас не было разговора с Зеленским. По-человечески понимаю, что ему нелегко. Это примерно моя ситуация 2016-го - имею в виду стресс, который приходится испытывать, когда становишься политиком. Я имею опыт, видение, концепцию и готова предложить их на рассмотрение", - отметила Савченко.

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Народного депутата Надежду Савченко выпустили из СИЗО. Суд Броварского района Киевской области постановил, что Савченко может выйти на свободу, поскольку в ночь на 16 апреля истекал срок ее содержания под стражей. Так же освободили и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Их подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, в свержении конституционного строя. Они якобы сговорились с главарями ДНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. После того, по версии следствия, в оккупированных Макеевке, Горловке и Донецке купили оружие.

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