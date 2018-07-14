Савченко отказались отпускать на поруки

Автор: Униан Арест Надежды Савченко продлили до сентября

Шевченковский районный суд Киева продлил арест Надежды Савченко до 10 сентября, после чего она заявила о начале новой бессрочной голодовки.

Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты Савченко освободить ее на поруки, пишет bbc.

Заседание суда по продлению меры пресечения продолжалось четыре дня.

Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко 22 марта после того, как Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и дала разрешение на арест.

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Надежду Савченко обвиняют в планировании терактов в Киеве.

По версии следствия, Надежда Савченко в сговоре с Владимиром Рубаном и руководителем "ДНР" Александром Захарченко запланировали перевезти через линию разграничения оружие, обстрелять правительственный квартал Киева из минометов, убить президента, а также расстрелять депутатов парламента изнутри.

Надежда Савченко свою вину отрицает.

Вчера неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании здания Шевченковского райсуда Киева. Там розглядалиь продлении меры пресечения нардепу Надежды Савченко. Заседание прервали. Если бы до полуночи суд не принял решение о продлении меры пресечения, Савченко должны были отпустить.