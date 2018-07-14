Савченко отказались отпускать на поруки

 
Ексклюзивы
1/5
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 414
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 711
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3321
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 684
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 7983
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1467
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 612
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1107
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Украинцы снова почувствуют экономический кризис - эксперт
Украинцы снова почувствуют экономический кризис - эксперт
Просмотров: 3051
Фото
Все фото
3
4
5
10
4
Нардеп Пинзеник сообщил подробности &quot;аварии&quot; под Радой
Нардеп Пинзеник сообщил подробности "аварии" под Радой
&quot;Слава Богу, он коррупционер&quot;: что стало с &quot;прикосновенными&quot; нардепами
"Слава Богу, он коррупционер": что стало с "прикосновенными" нардепами
В Киеве националисты избили политика
В Киеве националисты избили политика
В сеть просочились фото девушки Холодницкого
В сеть просочились фото девушки Холодницкого
Шахтеры под Радой требуют выплатить зарплату
Шахтеры под Радой требуют выплатить зарплату
Видео
Все видео
Появилось видео, как евробляхеры поймали сына Порошенко
Появилось видео, как евробляхеры поймали сына Порошенко
С отбойным молотком и кулаками: нардеп сошелся с министром
С отбойным молотком и кулаками: нардеп сошелся с министром
Верховная Рада опозорилась перед каникулами
Верховная Рада опозорилась перед каникулами
Сытник ночью съездил в гости к Порошенко
Сытник ночью съездил в гости к Порошенко
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане
Интервью
1/5
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 2961
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24409
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1341
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1305
Война идет ради того, чтобы Крым остался в России, а Украина не вступила в НАТО
Война идет ради того, чтобы Крым остался в России, а Украина не вступила в НАТО
9 Просмотров: 39647
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
13 июля 2018
1 Просмотров: 270
Чи можуть сімейні цінності бути ліберальні?
суббота, 14 июля 2018 11:36

Савченко отказались отпускать на поруки

2 Комментировать
Автор: Униан
  Арест Надежды Савченко продлили до сентября
Арест Надежды Савченко продлили до сентября

Шевченковский районный суд Киева продлил арест Надежды Савченко до 10 сентября, после чего она заявила о начале новой бессрочной голодовки.

Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты Савченко освободить ее на поруки, пишет bbc.

Заседание суда по продлению меры пресечения продолжалось четыре дня.

Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко 22 марта после того, как Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и дала разрешение на арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На суд к Савченко не пришли ее адвокаты

Надежду Савченко обвиняют в планировании терактов в Киеве.

По версии следствия, Надежда Савченко в сговоре с Владимиром Рубаном и руководителем "ДНР" Александром Захарченко запланировали перевезти через линию разграничения оружие, обстрелять правительственный квартал Киева из минометов, убить президента, а также расстрелять депутатов парламента изнутри.

Надежда Савченко свою вину отрицает.

Вчера неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании здания Шевченковского райсуда Киева. Там розглядалиь продлении меры пресечения нардепу Надежды Савченко.

Заседание прервали. Если бы до полуночи суд не принял решение о продлении меры пресечения, Савченко должны были отпустить.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Савченко отказались отпускать на поруки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

"Боевое крещение для российских наемников" - боевик рассекретил штурм Дебальцево

Возле Луганска сбили самолет Ан-26

Крепость разобрали на сувениры

Самое читаемое
Веревки, нож и голое тело: показали обольстительных женщин-ама прошлого века
Веревки, нож и голое тело: показали обольстительных женщин-ама прошлого века
26
 1 Просмотров: 401620
Бывшая девушка Джастина Бибера позирует обнаженной на яхтах и раритетных спорткарах
Бывшая девушка Джастина Бибера позирует обнаженной на яхтах и раритетных спорткарах
46
 Просмотров: 99690
Ирина Шейк топлесс снялась в откровенной фотосессии
Ирина Шейк топлесс снялась в откровенной фотосессии
9
 2 Просмотров: 50482
Горячее лето: супермодели без бюстгальтера гуляют в жару
Горячее лето: супермодели без бюстгальтера гуляют в жару
30
 Просмотров: 36091
Самоликвидировался: российский наемник умер на родине
Самоликвидировался: российский наемник умер на родине
5
 19 Просмотров: 33239
Политика
Сытник рассказал, как продвигаются дела топ-коррупционеров
Сытник рассказал, как продвигаются дела топ-коррупционеров 2 Просмотров: 648
Правительство Гройсмана решает старые проблемы угольной отрасли
Правительство Гройсмана решает старые проблемы угольной отрасли Просмотров: 126
Нашли деньги Бойко
Нашли деньги Бойко 2 Просмотров: 1656
Начался Twitter-шторм в поддержку Олега Сенцова
Начался Twitter-шторм в поддержку Олега Сенцова Просмотров: 207
Суд с Савченко заминировали - ищут взрывчатку
Суд с Савченко заминировали - ищут взрывчатку Просмотров: 369
Больше всего комментируют
19
Самоликвидировался: российский наемник умер на родине
11
Шевченко дал победный совет российским футболистам
10
Украинцы никогда не простят и будут мстить - Наев о войне в Донбассе
8
Нардеп Пинзеник сообщил подробности "аварии" под Радой
4
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
Голосов: 15718
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua