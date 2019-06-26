Савченко и ее сестра будут баллотироваться в Раду в прифронтовых округах

Надежда Савченко баллотируется в Раду в округах Донецкой области. Фото с открытых источников.

Народный депутат Украины Надежда Савченко баллотироваться в Верховную Раду в 51-м одномандатном избирательном округе.

Округ, в котором Савченко пытаться избраться в парламент, расположенный в прифронтовых Зайцево и Майорское, она сообщила в Facebook.

В одномандатных округах в Донецкой области будут баллотироваться еще три представителя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Среди них - сестра народного депутата и глава избирательного штаба ее партии Вера Савченко. Она идет по 45-му округу в Авдеевке.

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Также Савченко отметила, что ее партия не смогла собрать 4 млн 173 тыс. грн обязательного взноса для участия в выборах. Поэтому руководство политсилы решило баллотироваться в одномантадних округах.

Владимира Рубана и нардепа Надежду Савченко задержали в марте прошлого года. Их подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. Они якобы сговорились с главарями ДНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. После того, по версии следствия, в оккупированных Макеевке, Горловке и Донецке купили оружие. Оба провели в СИЗО более года. Владимир Рубан - в Мариуполе. Надежда Савченко - в изоляторах Службы безопасности Украины, Лукьяновском и Черниговском СИЗО.