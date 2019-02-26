Савченко "бросила на карты" результаты президентских выборов

Савченко убеждена, что в случае победы Порошенко будет третий Майдан

Выборы президента выиграет шоумен Владимир Зеленский. При нем Юлия Тимошенко станет канцлером и будет грабить страну.

Такой прогноз дала нардеп Надежда Савченко, общаясь в зале Верховного суда с журналистом Дмитрием Гордоном.

"Я думаю, Коломойский обыграет Порошенко в два приема. Он сделает Голобородько (Василий Голобородько – главный персонаж сериала "Слуга народа", которого играет Владимир Зеленский. - Gazeta.ua). – хорошего, честного, доброго парня – президентом Украины. Люди выберут Зеленского. А Юлию Владимировну сделает канцлером, как она и мечтала, который будет рулить страной, грабить, точно так же, как все до этого, как и она до этого... И ничего особо не изменится. Мне почему-то кажется, что сейчас такой вариант наиболее вероятен.

Или Порошенко будет админресурсом давить все, внаглую брать власть, как Янукович, тогда у нас будет война. Третья мировая", - сказала Савченко.

Она выразила уверенность, что честным путем Порошенко выборы не выиграет. В случае же победы Порошенко будет третий Майдан.

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Надежду Савченко и Владимира Рубана задержали в марте 2018 года. Им инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием. Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть - и осмеять ее.