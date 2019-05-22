САП завела дела против Порошенко

Крючков дал показания против Порошенко. Фото: rbc.ua

Правоохранители начали расследовать правомерность действий экс-президента Петра Порошенко.

Дело открыли после встречи руководителя САП Назара Холодницкого с бывшим владельцем компании "Энергомережа" Дмитрием Крючковым.

По словам Крючкова, наблюдательный совет "Центрэнерго" совместно с Фондом государственного имущества и рядом госслужащих "распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств хозобщества. Действия относительно "Центрэнерго" якобы координировал сам Порошенко и близкий к нему нардеп Игорь Кононенко.

Отмечается, что результатом преступных действий могло стать незаконное отчуждение 6 млрд грн. По этому факту начали досудебное расследование по ст. "Злоупотребление властью или служебным положением".

Крючков также рассказал, что "Центрэнерго" по предварительному сговору с поставщиками угля ООО "Укрвуглетрейдинг", ООО "Шахтарськтранс" закупали уголь на общую сумму около 170 млн грн по завышенной стоимости, используя фиктивные предприятия. Такие действия предварительно квалифицировали по ст. "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

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Напомним, 28 марта 2019 года вышло журналистское расследование "П. дал добро: как друг президента Кононенко зарабатывал на аферах в энергетике" проекта "Схемы". Журналисты проекта утверждают, что бывший нардеп от "Батькивщины" Дмитрий Крючков через управляемую им компанию "Энергосети" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции БПП Игоря Кононенко. В расследовании фигурирует экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении облэнерго.