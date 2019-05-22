САП завела дела против Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 4752
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
Просмотров: 11712
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 342
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2178
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5490
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1728
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1962
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3511
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7011
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 68153
Фото
Все фото
5
9
14
8
4
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли - ждут результатов суда над экс-мэром
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли - ждут результатов суда над экс-мэром
Зеленский занял Администрацию президента
Зеленский занял Администрацию президента
Видео
Все видео
Коломойский рассказал, что пожелал Зеленскому после инаугурации
Коломойский рассказал, что пожелал Зеленскому после инаугурации
Зеленскому не понравилось кресло в кабинете
Зеленскому не понравилось кресло в кабинете
Коломойского обвинили в подготовке убийства
Коломойского обвинили в подготовке убийства
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2178
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 558
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1188
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1908
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1548
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 17:04

САП завела дела против Порошенко

  Комментировать
САП завела дела против Порошенко
Крючков дал показания против Порошенко. Фото: rbc.ua

Правоохранители начали расследовать правомерность действий экс-президента Петра Порошенко.

Дело открыли после встречи руководителя САП Назара Холодницкого с бывшим владельцем компании "Энергомережа" Дмитрием Крючковым.

По словам Крючкова, наблюдательный совет "Центрэнерго" совместно с Фондом государственного имущества и рядом госслужащих "распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств хозобщества. Действия относительно "Центрэнерго" якобы координировал сам Порошенко и близкий к нему нардеп Игорь Кононенко.

Отмечается, что результатом преступных действий могло стать незаконное отчуждение 6 млрд грн. По этому факту начали досудебное расследование по ст. "Злоупотребление властью или служебным положением".

Крючков также рассказал, что "Центрэнерго" по предварительному сговору с поставщиками угля ООО "Укрвуглетрейдинг", ООО "Шахтарськтранс" закупали уголь на общую сумму около 170 млн грн по завышенной стоимости, используя фиктивные предприятия. Такие действия предварительно квалифицировали по ст. "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко: Приезд Крючкова - это предвыборные технологии Коломойского

Напомним, 28 марта 2019 года вышло журналистское расследование "П. дал добро: как друг президента Кононенко зарабатывал на аферах в энергетике" проекта "Схемы".

Журналисты проекта утверждают, что бывший нардеп от "Батькивщины" Дмитрий Крючков через управляемую им компанию "Энергосети" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции БПП Игоря Кононенко.

В расследовании фигурирует экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении облэнерго.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «САП завела дела против Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

В киевском храме начали править на украинском языке

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов

Царь и гетман держали в тюрьме, а большевики - расстреляли. 140 лет назад родился Симон Петлюра

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 147270
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 1 Просмотров: 38925
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 20160
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
18
 Просмотров: 20070
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина Просмотров: 19072
Политика
Гелетей подал в отставку
Гелетей подал в отставку Просмотров: 126
"Национальный Корпус" требует отменить мажоритарку и снизить проходной барьер
"Национальный Корпус" требует отменить мажоритарку и снизить проходной барьер 1 Просмотров: 198
У Зеленского сообщили, на каком этапе законопроекты об импичменте и неприкосновенности
У Зеленского сообщили, на каком этапе законопроекты об импичменте и неприкосновенности Просмотров: 450
Зеленский подписал указ о назначении секретаря СНБО
Зеленский подписал указ о назначении секретаря СНБО Просмотров: 2286
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
 Просмотров: 4752
Больше всего комментируют
14
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
6
Порошенко готовят на новую должность
5
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
4
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Голосов: 1229
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua