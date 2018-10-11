САП зарегистрировала уголовное производство против черниговских депутатов

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство против нардепа Валерия Дубиля и депутата Черниговского облсовета Олега Аверьянова.

Об этом заявил адвокат Сергей Панасюк, сообщает "Корреспондент".

По информации Панасюка, депутатов подозревают в совершении мошеннических действий, незаконном завладении имуществом предприятий, декларировании недостоверной информации, незаконном обогащении.

Уголовное производство зарегистрировано в ответ на заявление бизнесмена Александра Головача.

По словам Панасюка, его клиент в течение нескольких лет вел совместный агробизнес с Дубилем и Аверьяновым в Черниговской области. Депутаты с целью инвестирования в этот проект занимали у Александра Головача средства.

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Автор: "Корреспондент" Уголовное производство зарегистрировано в ответ на заявление бизнесмена Александра Головача

"Общая сумма заемных средств составила $2,265 тыс. Однако депутаты не вносили эти финансовые обязательства в своих электронные декларации. Этим нарушили антикоррупционное законодательство", - сообщает адвокат.

Панасюк добавил, что 2018-го 75% доля в уставном капитале юрлиц агрохолдинга незаконно оказалась в собственности депутатов.

"В июле по поддельным протоколам нотариус и государственные регистраторы внесли изменения в составы учредителей компании "Промстройинновация", агрохозяйств "Богдановское", "Орион-СКТ" и "Прилукского", а также изменили директоров. Так Александр Головач потерял не только агроактивы, но и одолженные Дубилю и Аверьянову средства" , - подчеркнул Панасюк.

Проведение досудебного расследования, по словам адвоката, поручено детективам НАБУ.

Детективы НАБУ задержали прокурора Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Его подозревают в получении $15 тыс. взятки.