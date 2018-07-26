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четверг, 26 июля 2018 12:19

САП закрыла дело о незадекларированных кредитах нардепа

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САП закрыла дело о незадекларированных кредитах нардепа
В 2017 году САП направляла в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с Дениса Дзензерского - его вернули на доработку. Фото: nv.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по невнесению народным депутатом Денисом Дзензерским в декларации сведений о финансовых обязательствах более чем на 4 млрд грн.

Соответствующее решение прокурор САП принял 24 июля, передает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Решение принято якобы на основании "научных разъяснений" относительно толкования понятия "финансовые обязательства". Национальное антикоррупционное бюро Украины уверено, что толковать законодательство имеет право только Конституционный суд, а не отдельные ученые или институты. Поэтому, решение прокурора НАБУ планирует обжаловать", - заявили в НАБУ.

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Народный депутат от НФ Денис Дзензерский в своих декларациях за 2015 и 2016 годы не указал действующие финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму 3,185 млрд грн. Эти обязательства возникли у депутата на основании решений Бабушкинского и Октябрьского районных судов Днепропетровска, которыми постановлено взыскать с него в качестве поручителя по обязательствам задолженность по кредитным договорам. За год сумма обязательств выросла до 4,823 млрд грн.

Сам Дзензерский заявил, что не считает, что такие обязательства необходимо декларировать.

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Дата
26
июля

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