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вторник, 22 октября 2019 13:08

САП скрывает результаты экспертизы по "Роттердам+" - адвокат

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САП скрывает результаты экспертизы по &quot;Роттердам+&quot; - адвокат
Адвокат Ирина Одинец говорит, что пока нет никаких подтверждений необоснованности формулы "Роттердам+". Фото: censor.net.ua

САП отказалась представить результаты экспертизы по делу "Роттердам+", не подтверждающие факт преступления.

Об этом написала адвокат Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

"Прокурор под камеры говорит, что в распоряжении САП имеются экспертизы, не подтверждающие убытков от введения формулы "Роттердам+". Интересно, что эти экспертизы имеются у журналистов, однако их нет у суда. На мой вопрос, прокурор подтвердил, что такие экспертизы действительно есть, но в САП могут выбирать, что предоставлять судье, а что нет(!!!!!) и не считают нужным предоставлять именно эти экспертизы. Судья этим вопросом заниматься не стала и заявила, что истребовать документы не может", - написала Одинец.

Она отметила, что такое поведение судьи свидетельствует о непрофессиональном исполнении обязанностей, ведь и прокурор, и судьи согласно статье 9 УПК обязаны полно и беспристрастно исследовать обстоятельства производства и выявить как те обстоятельства, изобличающие, так и оправдывающие подозреваемого или обвиняемого.

Адвокат отметила, что пока нет никаких реальных подтверждений необоснованности формулы, а тем более - убытков ею причиненных.

"Сейчас понятно, что на руках у НАБУ и САП есть документы, не подтверждающие факт преступления, а прокурор прямым текстом говорит, что не считает нужным эти документы использовать. Хочу подчеркнуть, что пренебрегли прокуроры выводом уважаемой экспертной организации - Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Как красиво сманипулировал прокурор, в экспертизе речь идет не об отсутствии убытков, а о том, что экспертам недостаточно материалов, чтобы рассчитать убытки. Однако, после более двух лет следствия, никто не видел реальных материалов, эти убытки подтверждающие. Поэтому риторический вопрос о том "был ли мальчик?" - открыт ", - написала Одинец.

Напомним, ранее экс-председатель НКРЕКУ Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам+" местью Коломойского путем давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он получил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

Українські новини
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