САП подала иск на конфискацию квартиры нардепа от "Батькивщины"

Волынец в декларации не указал источник доходов 3 млн грн. Фото: gmk.center

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала еще один иск о гражданской конфискации актива члена фракции "Батькивщина" Михаила Волынца.

Депутат в декларации 2020 года не указал источник о доходах 3 млн грн, которых ему не хватало на приобретение квартиры общей стоимостью 7,6 млн грн, пишет NABU Daily by Олег Новиков в Telegram.

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Волынец сообщил журналистам "Схемы", что деньги ему дала женщина, с которой он проживает, но которую не декларирует.

"Если нардеп не докажет законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, то жилье могут взыскать в пользу государства", - говорят в антикоррупционной прокуратуре.

В июне 2020 года Волынец продал двухкомнатную квартиру в Киеве, на Подоле, за 4 млн грн, а впоследствии приобрел новое жилье с площадью в полтора раза больше. Также оформил на себя два паркоместа. Все это стоило депутату более 7,5 млн грн.