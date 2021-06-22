Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского

"Фукс и Фирташ будут иметь проблемы. Но президент Владимир Зеленский одних замечает, а других - нет", говорит Виктор Бобыренко. Фото: 24 канал

Совет нацбезопасности и обороны выборочно борется против олигархов. В команде президента Владимира Зеленского не боятся ввести санкции в отношении Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, зато игнорируют Рината Ахметова и Игоря Коломойского.Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Виктор Бобыренко.

"Фукс и Фирташ будут иметь проблемы. Но получается перекос. Президент Владимир Зеленский одних замечает, а других – нет. За Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским гоняться не хочет, потому что за ними стоят группы в Верховной Раде", – говорит политолог.

Также добавляет: "И в дальнейшем будет выборочная борьба. Будут загонять кого-то, чтобы показать видимость активности. В списки санкций выбирают по любым критериям. Главное, чтобы кто-то был. На российских бизнесменов действительно что-то может иметь СБУ, поэтому их включили. С Фуксом – это может быть борьба на публику. Он один из финансистов российского проекту Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Этот проект поддерживают в Офисе президента".

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Аннулирование лицензий на добычу ископаемых – это война игроков промышленности, говорит Бобыренко. "Власть помогает одному бизнесу побороть другой. Кто-то делает "заказ". Кто это – узнаем из следующих шагов".

Пока это только концепция борьбы с олигархами, отмечает политолог. Также добавляет: "Поэтому такие санкции СНБО остановятся в любом случае. Поддержать ли эти решения в судах? Вряд ли. На данном этапе это и закончится. Ибо с самого начала – это имитация борьбы. Псевборотьба с фамилиями. Власть ее имитировать дальше".

18 июня Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции ввели против российского бизнесмена Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. Причина санкций против Фирташа – участие в титановом бизнесе и поставки сырья в РФ.