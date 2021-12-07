Санкции против "вагнеровцев": СМИ назвали фамилии

Евросоюз также вводит санкции из-за войны в Сирии. Фото: Reuters

Европейский Союз планирует ввести санкции против бывшего офицера российских специальных сил, руководителя группировки "Вагнер" Дмитрия Уткина, одного из подрядчиков частной военной компании (ЧВК) в Сирии Станислава Дичко, причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

Решение о санкциях послы ЕС планируют утвердить 8 декабря.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отдельно Евросоюз впервые введет санкции против двух россиян и трех российских компаний в рамках санкционного режима из-за войны в Сирии.

Международная группа расследователей Bellingcat в середине ноября опубликовала вторую часть отчета о "сливе" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российской ЧВК "Вагнер". В нем журналисты анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации. Причиной отсрочки операции "Авеню" по поимке наемников "Вагнера" стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, якобы желавший подождать до начала договоренного тогда перемирия на Донбассе.