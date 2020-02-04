Санкции против окружения Януковича: журналист сообщил последние новости из ЕС

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 630
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 684
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 4707
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1134
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5508
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1314
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2682
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1575
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1611
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 765
Фото
Все фото
39
3
4
3
4
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
Зеленский встретился с Эрдоганом
Зеленский встретился с Эрдоганом
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Первая леди появилась в Facebook и сказала, чем будет заниматься
Первая леди появилась в Facebook и сказала, чем будет заниматься
Зеленский почтил Героев Крут
Зеленский почтил Героев Крут
Видео
Все видео
Кива переписывался с Жириновским во время заседания Верховной Рады
Кива переписывался с Жириновским во время заседания Верховной Рады
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
Стартует третья сессия: перестановки в правительстве и изменения в Конституцию (онлайн)
Стартует третья сессия: перестановки в правительстве и изменения в Конституцию (онлайн)
Эрдоган воскликнул "Слава Украине"
Эрдоган воскликнул "Слава Украине"
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Интервью
1/5
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 540
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 414
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3195
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 765
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1431
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1368
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
вторник, 04 февраля 2020 12:26

Санкции против окружения Януковича: журналист сообщил последние новости из ЕС

  Комментировать

Европейский Союз еще обсуждает варианты снятия санкций из украинских чиновников времен Януковича.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Идет работа над тем, скольких из 12 человек, которые находятся под санкциями ЕС за присвоение украинских государственных средств, исключат из списка. На данный момент это 2 человека. Но это может измениться", - написал журналист.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада может снять санкции с Портнова. Вопросы по ГПУ - СМИ

Ранее Йозвяк сообщал, что ЕС рассматривает возможность отмены санкций против бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра энергетики Николая Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.

Также говорилось о возможной отмене ограничений относительно Сергея Арбузова, Александра Клименко и Виктора Пшонки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Санкции против окружения Януковича: журналист сообщил последние новости из ЕС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

Под Киевом открыли новую археологическую культуру

16 человек погибли впожаре

Расстреляли автора пьесы о ГУЛАГе

В Крыму собрались мировые лидеры

От чего чаще всего умирают мужчины, а от чего - женщины

Лыжи, альпинизм, стрельба - провели соревнования между военными патрулями

Пушистый близнец: какое животное путают с человеком

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 67601
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 38700
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине 1 Просмотров: 11997
&quot;Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим&quot; - как прошел свадебный бум в столице
"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
6
 Просмотров: 8649
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 8586
Политика
Кива переписывался с Жириновским во время заседания Верховной Рады
Кива переписывался с Жириновским во время заседания Верховной Рады
 Просмотров: 144
Украинцы назвали главное требование к Зеленскому
Украинцы назвали главное требование к Зеленскому Просмотров: 459
Рада сделала шаг к уменьшению количества нардепов
Рада сделала шаг к уменьшению количества нардепов Просмотров: 270
Зеленскому продолжают доверять большинство украинцев - опрос
Зеленскому продолжают доверять большинство украинцев - опрос 2 Просмотров: 378
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
 1 Просмотров: 1116
Больше всего комментируют
3
Количество умерших от коронавируса неумолимо растет
2
Соседка по палате обокрала девочку, которую поджег родной отец
2
Активист судится с президентом
2
"Там классные ребята, но они ничего не могут сделать" - у Зеленского есть проблемы с регионами
2
Зеленскому продолжают доверять большинство украинцев - опрос
Голосов: 14767
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua