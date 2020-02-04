Санкции против окружения Януковича: журналист сообщил последние новости из ЕС

Европейский Союз еще обсуждает варианты снятия санкций из украинских чиновников времен Януковича.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Идет работа над тем, скольких из 12 человек, которые находятся под санкциями ЕС за присвоение украинских государственных средств, исключат из списка. На данный момент это 2 человека. Но это может измениться", - написал журналист.

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Ранее Йозвяк сообщал, что ЕС рассматривает возможность отмены санкций против бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра энергетики Николая Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра. Также говорилось о возможной отмене ограничений относительно Сергея Арбузова, Александра Клименко и Виктора Пшонки.