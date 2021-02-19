Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма

Санкции против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко ввели за финансирование терроризма.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"СБУ ведет уголовное производство за финансирование терроризма. Соответственно этой статье, к Марченко и Медведчука применены санкции", - отметил он.

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Данилов подчеркнул, что украинская власть будет продолжать действовать в этом направлении.

"С 1991 года, если кто-то у украинского народа, украинского государства что-то украл, то он должен положить это на место. Не имеет значения, прикрывается он депутатским мандатом, имеет какие-то другие преференции", - заявил секретарь СНБО.

Против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко ввели санкции на 3 года. Под санкции попали компании, зарегистрированные в Португалии, Молдове и других странах.

Наложили санкции на 5 компаний, которые являются владельцами самолетов, совершавших прямые полеты из Киева в Москву.