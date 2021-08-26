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четверг, 26 августа 2021 20:40

Самый большой вклад в развитие независимой Украины внес Кучма - Разумков

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Самый большой вклад в развитие независимой Украины внес Кучма - Разумков
Фото: "Ліга"

Спикер Верховной Рады Украины действующего ХIХ созыва Дмитрий Разумков считает, что Леонид Кучма в период своего президентства внес наибольший вклад в развитие страны среди глав украинского государства.

Об этом он заявил в интервью "Еспресо".

Так, он отметил, что за период первого срока второго президента страны, в Украине произошел ряд позитивных изменений.

"Я думаю, что все-таки Кучма. Особенно в свой первый срок на посту. Многое изменилось за то время. Изменения не были быстрыми, но они были положительными. Если сравнивать со всеми остальными президентами, я думаю, что он сделал больше", - заявил он.

Отметим, что Леонид Кучма был президентом Украины с 19 июня 1994 года по 23 января 2005 года. Также он был премьер-министром страны и народным депутатом 2 созыва Верховной Рады.

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