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понедельник, 25 ноября 2019 10:40

"Самые лучшие продукты": Бородянский намекнул, что будет на телеканале для Донбасса

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&quot;Самые лучшие продукты&quot;: Бородянский намекнул, что будет на телеканале для Донбасса
Бородянский заявил об уверенности в том, что телеканал будут смотреть. ФОТО: Facebook-страница министра

Министерство культуры, молодежи и спорта работает над запуском информационно-развлекательного канала для временно оккупированной территории.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил его глава Владимир Бородянский.

"Мы будем показывать лучшие продукты украинские, и контент, который будет готовиться специально для этого канала", - сказал он.

Бородянский заявил об уверенности в том, что его будут смотреть.

На замечание журналистки о превосходстве российских телеканалов в ресурсах и деньгах, министр ответил:

"Во-первых, на российском телевидении много телеканалов, а мы делаем один. То есть мы аккумулируем украинский ресурс для этого канала. И мы будем на равных конкурировать с российскими. Посмотрим".

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Летом 2019 заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что команда президента имеет разработанный вариант запуска украинского русскоязычного канала, "которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире".

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