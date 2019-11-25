"Самые лучшие продукты": Бородянский намекнул, что будет на телеканале для Донбасса

Министерство культуры, молодежи и спорта работает над запуском информационно-развлекательного канала для временно оккупированной территории.
Об этом в интервью "Украинской правде" заявил его глава Владимир Бородянский.
"Мы будем показывать лучшие продукты украинские, и контент, который будет готовиться специально для этого канала", - сказал он.
Бородянский заявил об уверенности в том, что его будут смотреть.
На замечание журналистки о превосходстве российских телеканалов в ресурсах и деньгах, министр ответил:
"Во-первых, на российском телевидении много телеканалов, а мы делаем один. То есть мы аккумулируем украинский ресурс для этого канала. И мы будем на равных конкурировать с российскими. Посмотрим".
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Летом 2019 заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что команда президента имеет разработанный вариант запуска украинского русскоязычного канала, "которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире".
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