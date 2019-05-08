"Самопомич" продолжает терять своих "бойцов"

Из "Самопомочи" идут 5 депутатов. Фото: Соцсети

С политической партии "Самопомич" выходят 5 депутатов: Елена Сотник, Виктория Войцицкая, Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко и Александр Данченко.

Они останутся во фракции до конца работы депутатов 8 созыва - до осени этого года, сообщил лидер партии Андрей Садовый в Facebook.

По словам Садового, депутаты "выразили желание в дальнейшем перейти в статус внепартийных депутатов".

"Договорились сотрудничать в любых форматах, к которым нас приведет будущее. Спасибо за сотрудничество и удачи!" - написал Садовый.

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10 апреля народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко объявили о намерении выйти из "Самопомочи". Сам Садовый также заявлял, что в ближайшее время часть депутатов оставит парламентскую фракцию. По его словам, "парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками". "Самопомич" будет участвовать в парламентских выборах осенью 2019.