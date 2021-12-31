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пятница, 31 декабря 2021 12:07

"Самая любимая девочка" - Саакашвили ошеломил новостью о внебрачной дочери
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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Руставе, впервые публично признал, что у него есть малолетняя внебрачная дочь - Элис-Мария Саакашвили.

Об этом бывший президент заявил в соцсетях.

"Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой - Элис-Мария Саакашвили, моя любимая девочка и младшая дочь", - отметил экс-президент.

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Кто мать дочери Саакашвили не сообщил. По информации СМИ, известная грузинская певица Софо Нижарадзе, живущая в США, в июне 2020 года родила дочь, ее назвали Элис-Мария.

В 2014 году Саакашвили приобрел в Нью-Йорке квартиру за $2 млн для своей давней знакомой Софо Нижарадзе.

Софо Нижарадзе с дочерью. Фото: Instagram
Софо Нижарадзе с дочерью. Фото: Instagram
Софо Нижарадзе с дочерью. Фото: Instagram

Посетит ли Нижарадзе своего гражданского мужа в Руставской тюрьме, где Саакашвили неоднократно посещала его украинская гражданская жена, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько, пока неизвестно. Официальная жена Саакашвили – Сандра Руловс в тюрьму в Саакашвили до сих пор не приезжала. С ней политик имеет двух общих сыновей - Эдуарда и Николоза.

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Михеил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси, после чего был помещен в тюрьму в городе Руставе, где он объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес – сфальсифицированными.

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Дата
31
декабря

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