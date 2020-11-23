"Сам я позитивный" - Зеленский сделал повторный Covid-тест

Зеленский оправился от коронавируса. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сообщил о негативном тесте на коронавирус.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус.

Должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду ", - написал он в Telegram-канале.

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"Сам я положительный, так как тест негативный", - добавил Зеленский.

Также глава государства добавил, что отныне будет уже на работе.

"День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме".

9 ноября Владимир Зеленский заразился коронавирусом. После него об инфицировании сообщил Андрей Ермак. Они лечились от Covid-19 в больнице "Феофания", находясь в изолированных палатах.