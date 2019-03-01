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пятница, 01 марта 2019 13:19

Садовый снял свою кандидатуру с выборов

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Садовый снял свою кандидатуру с выборов
Садовый убежден, что Украина нуждается в едином кандидате от демократических сил. Фото: Цензор.НЕТ

Городской председатель Львова Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента.

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

Политик снял свою кандидатуру в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"Именно сейчас мы имеем шанс выбрать украинского и выбрать антикоррупционного президента. И поэтому я принял решение: я отзываю свою кандидатуру на выборах президента и объявляю о поддержке Анатолия Гриценко.

В начале следующей недели мы подпишем публичную сделку, в которой будут очень важные принципы относительно обороны и безопасности нашего государства, борьбы с коррупцией, оккупированных территорий, чистоты кадровой политики", - сказал Садовый.

Он отметил, что об этом решении Гриценко не сообщал. И отметил важность объединения демократических сил и выдвижения единого кандидата.

"Самопомощь однозначно идет на выборы парламентские, на выборы местного самоуправления", - добавил Садовый.

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Выборы президента должны состояться 31 марта. Центральная избирательная комиссия изначально зарегистрировала 44 кандидата.

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01
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