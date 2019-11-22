Садовый не устраивает Банковую - эксперт

Офис президента Владимира Зеленского хочет иметь лояльного мэра во Львове.
Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Небоженко.
"Садовый — богатейший человек. У него десятки если не сотни миллионов долларов. А что вы хотите? Львов — богатый город. Садовый его возглавляет 13 лет.
Команда президента выбивает Садового, потому что им во Львове надо назначить своего человека. Он не лояльный к Офису президента. Как и мер Киева Кличко.
У "Слуги народа" сильный перекос в сторону восточных регионов. В Одессе или Кривом Роге у них полное понимание — и с мафией, и с общественностью, и со СМИ и так далее. И очень мало своих людей в западных областях. Им очень нужен Киев и Львов, где электорат Порошенка и "Голоса". Во всех остальных городах мэры спокойненько поменяли портреты с Порошенка на Зеленского. Обратите внимание. Не трогают Винницу, ее бывшего мера Гройсмана. Там у них более менее все нормально.
Наверняка что-то по Садовому нашли, раз уже подозрение. Тот "помучается" немножко и заплатить 50 миллионов. Но последствий для него не будет. Это только форма давления. Как осторожно говорят адвокаты в такой ситуации "дело не имеет судебной перспективы", - говорит Виктор Небоженко.
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21 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили ему подозрение.
Подозрение прислали по электронной почте.
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