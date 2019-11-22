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пятница, 22 ноября 2019 19:48

Садовый не устраивает Банковую - эксперт

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Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Зеленскому нужен лояльный мэр, говорит политолог.

Офис президента Владимира Зеленского хочет иметь лояльного мэра во Львове.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Небоженко.

"Садовый — богатейший человек. У него десятки если не сотни миллионов долларов. А что вы хотите? Львов — богатый город. Садовый его возглавляет 13 лет.

Команда президента выбивает Садового, потому что им во Львове надо назначить своего человека. Он не лояльный к Офису президента. Как и мер Киева Кличко.

У "Слуги народа" сильный перекос в сторону восточных регионов. В Одессе или Кривом Роге у них полное понимание — и с мафией, и с общественностью, и со СМИ и так далее. И очень мало своих людей в западных областях. Им очень нужен Киев и Львов, где электорат Порошенка и "Голоса". Во всех остальных городах мэры спокойненько поменяли портреты с Порошенка на Зеленского. Обратите внимание. Не трогают Винницу, ее бывшего мера Гройсмана. Там у них более менее все нормально.

Наверняка что-то по Садовому нашли, раз уже подозрение. Тот "помучается" немножко и заплатить 50 миллионов. Но последствий для него не будет. Это только форма давления. Как осторожно говорят адвокаты в такой ситуации "дело не имеет судебной перспективы", - говорит Виктор Небоженко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Садовой говорит, что не имеет 50 млн грн для залога. Будет просить у людей

21 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили ему подозрение.

Подозрение прислали по электронной почте.

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22
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