Садовый нашел союзника на выборы

Партия мэра Львова Андрея Садового нашла первого союзника па выборы. Фото: zik.ua

Партии "Самопоміч" и ДемАльянс решили заключить соглашение о политическом союзе для участия в выборах. Об этом сообщили в "Самопоміч".

"Осознавая риски, которые стоят перед страной, партии ДемАльянс и "Самопоміч" приняли решение заключить соглашение о политическом союзе и совместно бороться за победу на президентских, парламентских и местных выборах", - говорится в сообщении.

В мая 2018-го лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко предлагал всем демократическим оппозиционерам объединиться для похода на выборы.

По его словам, такие переговоры происходили между лидерами партий - "Самопоміч", "Народний контроль", "Рух нових сил", "Альтернатива", ДемАльянс, "Європейська партія","Хвиля " и, собственно, "Громадянська позиція", пишет "Українська правда"

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Мэр Львова, лидер партии "Самопоміч" Андрей Садовый будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента. Об этом он заявил на встрече с организаторами молодежного форума 4 октября.