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среда, 27 ноября 2019 09:44

Садовому сегодня изберут меру пресечения и готовят залог

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Садовому сегодня изберут меру пресечения и готовят залог
prozahid. Андрею Садовому изберут меру пресечения

Сегодня мэру Львова Андрею Садовому выберут меру пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

Прокуроры будут просить залог в размере 50 млн гривен, пишет radiosvoboda.

Дело касается выделения в 2015 году земельного участка под строительство индустриального парка.

Этот земельный участок власть Львова считала городской, то есть в пределах города. А Рясное-Русский сельский совет - своей. В августе 2015 Львовский городской совет передал земельный участок компании в аренду на 30 лет для создания и функционирования индустриального парка, а уже в октябре 2015 включила в перечень для продажи.

Крестьяне, которые на этой земле годами сажали картофель, свеклу, морковь, капусту, обратились в правоохранительные органы с жалобой, что городские власти Львова незаконно у них отобрала и продала инвестору землю. На конец января 2016 городские власти за счет общины Львова, а это 20 млн гривен, проложила необходимые инженерные коммуникации. Весной люди блокировали доступ техники к участку и не позволяли здесь начать строительство. Но в 2017 году Львовский горсовет заключил меморандум с сельским советом - договорилась, пообещав 50 млн гривен на инфраструктуру села и людям предоставить другие земельные участки из пределов города Львова.

"В 2017 году был подписан меморандум - и частично землю Львову решили передать и нам пообещали средства на строительство детского сада. Этот меморандум частично выполняется. Люди, соответственно, дальше обрабатывают землю, сажают пшеницу, картофель, там где не начали строительство", - говорит секретарь Ряссное-Русского сельского совета Святослав Хацко, объясняя, что сельсовет не имеет претензий к городской власти Львова относительно проданного участка.

Строительство индустриального парка на 3 тысячи рабочих мест должно было начаться в 2016 году. Но осенью того же года Генпрокуратура заинтересовалась продажей земельного участка. Началось расследование. Депутаты, городской голова, чиновники ходили на допросы в НАБУ, полицию, прокуратуру. В мэрии проводились обыски.

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Городских чиновников обвиняли в том, что они дешево продали землю по цене свыше 52 миллионов, когда нормативно-денежная оценка участка - 140 млн. грн. Депутат горсовета Валерий Веремчук поддержал в 2015 году решение о продаже земли инвестору и строительство индустриального парка.

"Сначала был конкурс на земельный участок, предоставлялась в аренду и зашла мощная компания СТР. Идею я поддержал как депутат и голосовал, когда инвестор был признан победителем. Идея индустриального парка Львову нужна, потому что это высокотехнологичная работа и хорошо оплачиваемая. Проблема была в том, что трудно было разобраться, кому принадлежит земельный участок. Потому что было решение еще со времен СССР относительно границ города. Мы видели решение городского совета, что земля в пределах Львова. Так нам подали и мы голосовали. Львов форуме закрепленных границ с несколькими сельскими советами, с Ряссное-Русской частности", - говорит Валерий Веремчук.

Городской председатель Львова Андрей Садовой отвергает обвинения и называет их безосновательными.

"С 2016 года началось очень большое давление от государственной власти, Генпрокуратуры. Компании СТР не дали возможности строить индустриальный парк. Я понимаю, что должно быть уважение к суду. Я приеду в Киев и будет речь о залоге", - отметил Андрей Садовой.

21 ноября мэр Львова Андрей Садовой заявил, что работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили ему подозрение.

Подозрение прислали по электронной почте.

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